Genoa-Lazio 0-3: Cancellieri, Castellanos e Zaccagni rilanciano Sarri

29/09/2025 | 22:41:02

La Lazio riparte dopo il derby perso e travolge il Genoa 0-3 al Ferraris. Ancora prima dei cinque minuti sul cronometro la Lazio ha trovato il gol del vantaggio. Castellanos trova l’imbucata perfetta per lo scatto di Cancellieri che accelera sulla destra e calcia a giro superando Leali. La squadra di Sarri attacca e si rende pericolosa con Castellanos, che sigla il gol dello 0-2 nel primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Vieira provano a reagire, ma non basta: la squadra di Sarri chiude il match con capitan Zaccagni al 63′. Problemi però per Sarri, Marusic si è fatto male servendo l’assist del 2-0, problema alla spalla invece per Pellegrini.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84′ Venturino); Masini (68′ Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (68′ Ekhator), Vitinha (68′ Carboni); Colombo (68′ Ekuban). A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet. All.:Wilson.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32′ Hysaj), Gila (83′ Provstgaard) , Romagnoli, Pellegrini (69′ Tavares); Cataldi, Basic (83′ Patric); Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (83′ Pedro). A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.All.: Sarri.

FOTO: X Lazio