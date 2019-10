Genoa, Kouame convocato dalla Costa d’Avorio Under 23. Salta Udinese e Napoli

Ottimo avvio di stagione per Christian Kouame, ieri anche fortunato nel trovare il gol contro la Juventus. L’attaccante classe 1997 è stato convocato dalla Costa d’Avorio Under 23 per la Coppa d’Africa che si svolgerà in Egitto dall’8 al 22 novembre. Kouame salterà, quindi, le prossime due gare del Genoa con Udinese e Napoli e tornerà a disposizione di Thiago Motta per la partita con la Spal.

Foto: Kouame Twitter