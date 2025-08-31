Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali
31/08/2025 | 17:16:53
Al via la 2ª giornata di Serie A tra Genoa e Juventus. Le due formazioni si sfideranno nella cornice di Marassi, casa dei rossoblù. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu, Masini; Carboni, Ellertsson; Colombo. All.: Vieira. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All.: Tudor.
Foto: sito Juventus