Genoa-Juventus, i convocati di Vieira
31/08/2025 | 11:13:27
Un classico della nostra serie A va in scena alle 18:30 a Genova: la squadra allenata da Vieira ospita la Juve di Tudor. In questi minuti il tecnico francese ha diramato la lista dei 25 convocati: Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva. Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez. Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Stanciu, Thorsby. Attaccanti: Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Gronbaek, Venturino, Vitinha.
foto instagram Vieira