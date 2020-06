Genoa-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 29esima giornata di Serie A. Non solo Torino-Lazio, domani è in programma anche Genoa-Juve, con fischio d’inizio al Ferraris in programma alle 21.45. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Nicola sembra intenzionato a confermare il 3-5-2: davanti all’ex Perin, trio di difesa composto da Romero, Soumaoro e Masiello. Diverse novità a centrocampo con i ritorni di Schone e Cassata dal primo minuto, Biraschi e Barreca confermati sulle fasce. In attacco spazio al tandem Pandev-Sanabria. Solito 4-3-3 per Sarri, senza grosse novità rispetto all’ultima uscita: in porta Szczesny, linea difensiva formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo, al ritorno dalla squalifica. In mediana agiranno Bentancur, Pjanic e Matuidi, ma occhio al possibile inserimento di Ramsey al posto del bosniaco, in questo caso Bentancur in regia. Davanti spazio al terzetto formato da Bernardeschi-Dybala-Cristiano Ronaldo, con l’italiano in leggero vantaggio su Douglas Costa.

Genoa-Juve, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic (Ramsey), Matuidi; Bernardeschi (Douglas Costa), Dybala, Cristiano Ronaldo

