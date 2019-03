Genoa-Juve, i convocati di Allegri: fuori Ronaldo e Douglas Costa

Ultimata la rifinitura odierna, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha diramato le convocazioni in vista del match contro il Genoa. Non c’è Cristiano Ronaldo, assenti anche gli infortunati De Sciglio, Barzagli, Cuadrado, Khedira e Douglas Costa. Ecco l’elenco completo: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Pjanic, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola, 41 Nicolussi Caviglia, 42 Moreno.

Foto: Twitter ufficiale Juve