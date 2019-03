Il Genoa ha comunicato sul sito ufficiale che in vista della gara contro la Juve, fissata per domenica alle 12,30, ci sarebbero in vendita biglietti falsi su portali non autorizzati. Il Genoa precisa di essere completamente estraneo e che sta svolgendo approfondimenti per individuare i responsabili. Il Genoa invita coloro che avessero acquistato il tagliando con le suddette modalità di rivolgersi al personale del club.