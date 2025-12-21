Genoa in 10 dopo 3 minuti (espulso Leali). Ma l’Atalanta non punge: è 0-0 a Marassi

21/12/2025 | 21:36:12

Terminato il primo tempo al Ferraris tra Genoa e Atalanta. E’ 0-0 all’intervallo, con i padroni di casa in 10 dal 3′ minuto per un rosso a Leali. Contropiede orchestrato da Daniel Maldini che sfrutta un buco clamoroso di Norton-Cuffy. Il numero 70 si lancia verso l’area di rigore e il portiere lo atterra: pochi dubbi per il direttore di gara, espulsione. Atalanta che ovviamente controlla la contesa, ma non punge più di tanto. Tentativi poco efficaci di De Ketelaere e lo stesso Maldini. Ma per ora il Genoa regge bene ed è meritatamente sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti.

