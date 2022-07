Il neo ds Ottolini: “Vogliamo costruire un Genoa di successo nell’immediato presente e nel futuro”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Genoa, il nuovo direttore sportivo del Grifone, Marco Ottolini, ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Sono veramente entusiasta all’idea di entrare a far parte del Club più antico d’Italia e di un progetto come quello di 777 Partners. Lavorando in sinergia con Spors e con tutto il team del Grifone vogliamo costruire un Genoa di successo nell’immediato presente e nel futuro”.

Foto: Instagram Genoa