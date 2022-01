Genoa, il caos continua: Labbadia non è più convinto. Tra Maran e il retroscena su Nicola

Il Genoa aspettava per oggi il sì di Bruno Labbadia, ma l’operazione si è complicata. Confermate le voci rilanciate da Repubblica (la stessa fonte che aveva annunciato la scorsa settimana l’arrivo di Labbadia): il tecnico doveva chiudere gli accordi e dirigere l’allenamento nella giornata di domani. Possibile che il caos in corso abbia fatto cambiare idea all’allenatore specialista negli interventi in corsa. Ora il Genoa potrebbe prendere in considerazione uno dei due allenatori sotto contratto (il terzo è Shevchenko) tra Ballardini e Maran, anche se con il primo la fine del rapporto è stata piena di polemiche. In giornata ci sarebbe stato un contatto indiretto con Davide Nicola, bisogna capire se avrà una profondità. Oppure se il Genoa virerà su un’altra pista, con Maran e Ballardini in quest’ordine oggi, all’interno di una situazione difficilissima.

FOTO: twitter wolfsburg