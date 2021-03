I tifosi del Genoa si sono riuniti questa sera sotto il Tower Hotel, che ospita la squadra rossoblù, per caricare la squadra in vista del derby di domani contro la Sampdoria. Nonostante nel comunicato della tifoseria organizzata genoana fosse stato chiesto il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina si sono formati vari assembramenti come riporta Telenord.

Foto: Sito Genoa