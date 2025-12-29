Genoa, i convocati per la Roma. Thorsby e Cuenca recuperati
29/12/2025 | 13:00:29
Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Roma.
Questa la lista completa:
Portieri: Lysionok, Mihelsons, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy ,Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez. Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby. Attaccanti: Colombo, Ekhtaor, Ekuban, Vitinha, Venturino.
Foto: Instagram De Rossi