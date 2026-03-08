Genoa, i convocati per la Roma: rientrano Otoa e Norton-Cuffy
08/03/2026 | 11:10:26
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera alle 18 contro la Roma. Buone notizie per il mister rossoblù che ritrova sia Otoa che Norton-Cuffy mentre non compare nella lista l’infortunato Baldanzi oltre a Siegrist.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Gecaj, Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Onana. Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
Foto: Instagram personale