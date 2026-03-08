TOP NEWS
Genoa, i convocati per la Roma: rientrano Otoa e Norton-Cuffy

08/03/2026 | 11:10:26

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa,  ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera alle 18 contro la Roma. Buone notizie per il mister rossoblù che ritrova sia Otoa che Norton-Cuffy mentre non compare nella lista l’infortunato Baldanzi oltre a Siegrist.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Gecaj, Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Onana. Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
Foto: Instagram personale