Genoa, i convocati per la Coppa: assente Pandev, ok Zapata e Schone

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in Coppa Italia contro l’Imolese. Assenti Pandev, Gumus e Hiljemark. Prima convocazione per Schone, Zapata e Barreca. A seguire l’elenco completo:

Portieri: Marchetti, Radu, Jandrei.

Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Biraschi, Romero, El Yamiq, Ghiglione.

Centrocampisti: Romulo, Lerager, Jagiello, Schone, Saponara, Radovanovic, Agudelo, Cassata.

Attaccanti: Sanabria, Kouamè, Pinamonti, Favilli.

