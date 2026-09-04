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Genoa, i convocati per il Como: presenti i nuovi El Shaarawy ed Ehizibue

04/09/2026 | 13:30:05

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Questa sera torna la Serie A con l’anticipo tra Genoa e Como.
Questi i convocati di De Rossi, con i nuovi El Shaarawy ed Ehizibue.

La lista:

Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.

Difensori: Marcandalli, Ostigard, Otoa, Doucoure, Sabelli, Ehizibue, Vasquez, Puczka, Mitaj.

Centrocampisti: Frendrup, Meichtry, Amorim, Sow, Traorè, Baldanzi, Ellertsson, Wiafe, Junior Messias.

Attaccanti: Vitinha, Colombo, Osmajic, El Shaarawy.
Foto: sito Genoa