Genoa, i convocati per il Como: presenti i nuovi El Shaarawy ed Ehizibue
04/09/2026 | 13:30:05
Questa sera torna la Serie A con l’anticipo tra Genoa e Como.
Questi i convocati di De Rossi, con i nuovi El Shaarawy ed Ehizibue.
La lista:
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.
Difensori: Marcandalli, Ostigard, Otoa, Doucoure, Sabelli, Ehizibue, Vasquez, Puczka, Mitaj.
Centrocampisti: Frendrup, Meichtry, Amorim, Sow, Traorè, Baldanzi, Ellertsson, Wiafe, Junior Messias.
Attaccanti: Vitinha, Colombo, Osmajic, El Shaarawy.
Foto: sito Genoa