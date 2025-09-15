Genoa, i convocati di Vieira per il Como
15/09/2025 | 12:00:26
Questa sera alle 20.45, il Como ospita il Genoa nella gara che chiuderà la giornata di Serie A.
Questi i convocati in casa rossoblù:
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard Otoa, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.
Attaccanti: Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Gronbaek, Messias, Venturino, Vitinha.
Foto: Instagram Vieira