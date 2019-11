Genoa, i convocati di Thiago Motta per Napoli: assenze pesanti per i liguri

Anche il Genoa ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani al San Paolo di Napoli contro il club partenopeo. Nei liguri assenti Kouame, convocato dalla Costa d’Avorio U23 per la Coppa d’Africa di categoria, oltre a Criscito e Sturaro, infortunati. Out anche Favilli, ma soprattutto Saponara, escluso dell’ultima ora. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Zapata, Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ankersen, Pajac

Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Agudelo, Cassata, Pajac

Attaccanti: Sanabria, Gumus, Pandev, Cleonise, Pinamonti.

Foto: Twitter Kouame