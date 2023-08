Genoa, i convocati di Gilardino per la Fiorentina

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, valida per l’esordio in campionato, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati. Non ci sono Sabelli e Strootman, squalificati, e gli indisponibili Matturro e Messias. Di seguito la lista completa.

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.

Difensori: Bani, Biraschi, Dragusin, De Winter, Hefti, Marin, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Jagiello, Thorsby.

Attaccanti: Aramu, Coda, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Puscas.

Foto: twitter genoa