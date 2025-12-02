Genoa, i convocati di De Rossi per l’Atalanta
02/12/2025 | 19:47:31
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con l’Atalanta, gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tornano Cuenca, Messias e Norton-Cuffy
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Østigard, Otoa, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby, Cuenca. Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.