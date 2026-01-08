Genoa, i convocati di De Rossi per il Milan. Tanti assenti
08/01/2026 | 12:00:15
Daniele De Rossi , allenatore del Genoa, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Torna Otoa, mentre restano fuori per infortunio Siegrist, Cornet, Messias, Ekuban e Gronbaek, oltre a Onana impegnato in Coppa d’Africa.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby, Venturino Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha
Foto: Instagram personale