Genoa, grave infortunio per Colombo: lesione del crociato anteriore, sarà operato. Il comunicato
23/11/2026 | 13:32:45
Il Genoa perde Lorenzo Colombo per la rottura del crociato come riporta il club: “Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo”.
Foto: sito Genoa