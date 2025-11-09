Genoa-Fiorentina, le curiosità: i rossoblù non vincono in casa dal 4 aprile

09/11/2025 | 12:30:00

Oggi alle 15 il match tra Genoa e Fiorentina.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 59 i precedenti tra le due squadre a Marassi: 19 vittorie del Genoa, 22 pareggi e 18 vittorie della Fiorentina.

-Nelle ultime 3 sfide a Marassi la Fiorentina ha sempre vinto.

-Il Genoa è senza vittorie in casa in Serie A dal 4 aprile scorso.

-La Fiorentina è ancora senza vittorie in campionato, non era mai successo dopo 10 giornate in un campionato di Serie A.

Foto: sito Comune