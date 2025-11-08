Genoa-Fiorentina, i convocati di Vanoli: out Kean per un trauma alla tibia sinistra
08/11/2025 | 18:20:49
L’ACF Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Paolo Vanoli per il match contro il Genoa.
Ecco la lista completa:
“De Gea, Martinelli, Lezzerini; Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini; Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson; Piccoli, Dzeko.
Report Medico: Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz”.
Foto: X Fiorentina