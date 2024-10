Genoa-Fiorentina, i convocati di Gilardino

Gilardino ha diramato la lista di convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Manca all’appello Balotelli, come già anticipato dal tecnico in conferenza stampa.

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: I. Dorgu, Ekhator, Pinamonti.

