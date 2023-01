Genoa: la FIGC apre un fascicolo per il ritardo nei pagamenti Irpef

Stando alle ultime notizie il Genoa sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento della Procura della FIGC. A riferirlo è Tuttosport, il quale parla di una segnalazione della Covisoc in merito al mancato pagamento da parte del grifone delle ritenute Irpef del mese di settembre e ottobre entro il termine previsto, fissato per il 16 dicembre. Nel caso in cui l’inadempienza fosse riscontrata, il Genoa andrebbe in contro in una penalizzazione di due punti in classifica.

Foto: Logo Genoa