Genoa, Faggiano chiaro: «Non possiamo giocare, siamo tutti in quarantena»

Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, continua nel solco già tracciato dal presidente Preziosi questa mattina. Per loro il match con il Torino non si dovrebbe giocare. «Siamo tutti in quarantena – ha spiegato a Radio Kiss Kiss – La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe. Chi sono i positivi? A breve comunicheremo l’elenco».

Foto: Genoa Youtube screen