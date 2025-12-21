Genoa eroico: regge per 90 minuti in 10. L’Atalanta vince 1-0 con un gol di Hien al 94′

21/12/2025 | 22:45:03

Vittoria pesantissima per l’Atalanta che espugna Marassi vincendo in casa del Genoa per 1-0, con un gol di Hien al 94′. Ma onore a un super Genoa che regge per 90′ in 10, concedendo pochissimo all’Atalanta, che non era quasi mai stata capace di sfruttare le superiorità numerica.

Padroni di casa in 10 dal 3′ minuto per un rosso a Leali. Contropiede orchestrato da Daniel Maldini che sfrutta un buco clamoroso di Norton-Cuffy. Il numero 70 si lancia verso l’area di rigore e il portiere lo atterra: pochi dubbi per il direttore di gara, espulsione. Atalanta che ovviamente controlla la contesa, ma non punge più di tanto. Tentativi poco efficaci di De Ketelaere e lo stesso Maldini. Ma per ora il Genoa regge bene ed è meritatamente sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti.

Nella ripresa, ovviamente il copione non cambia. L’Atalanta fa la partita, ma il Genoa regge bene. Palladino cambia l’attacco, entra Samardzic e Krstovic. Al 72′ grande chance per l’Atalanta con De Ketelaere che calcia, ma il Genoa si salva. I grifoni provano a pungere in contropiede, Colombo all’80’ mette i brividi alla Dea, palla fuori.

La risposta dell’Atalanta arriva con Samardzic al 90′, sinistro a fil di palo. Assalto dell’Atalanta con un Genoa in 10 e con Thorsby a mezzo servizio con una spalla dolorante. All’ultimo assalto, da calcio d’angolo, il gol vittoria. Palla in mezzo, esce male il portiere, ne approfitta Hien che insacca la rete della vittoria. Finisce 1-0, l’Atalanta sale a 22 punti, il Genoa resta a 14.

Foto: X Atalanta