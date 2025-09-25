Genoa-Empoli, le curiosità: gli azzurri non vincono a Marassi dal 2008
25/09/2025 | 16:31:30
Questa sera, alle 18:30, è in programma la sfida tra Genoa ed Empoli, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.
I rossoblù si sono qualificati superando il Vicenza con un netto 3-0, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio sulla Reggiana ai calci di rigore.
Ecco alcune curiosità sul match:
-Questa sarà la terza sfida in Coppa Italia tra le due squadre: nei due precedenti una vittoria a testa.
-Si tratterà del primo confronto in panchina tra Patrick Vieira e Guido Pagliuca.
-A Marassi sono 19 i precedenti: 7 successi rossoblù, 9 pareggi e 3 vittorie toscane.
-L’ultimo successo esterno degli azzurri contro i liguri risale al 27 aprile 2008.
Foto: sito comune di Genova