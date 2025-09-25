Genoa-Empoli, le curiosità: gli azzurri non vincono a Marassi dal 2008

25/09/2025 | 16:31:30

Questa sera, alle 18:30, è in programma la sfida tra Genoa ed Empoli, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

I rossoblù si sono qualificati superando il Vicenza con un netto 3-0, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio sulla Reggiana ai calci di rigore.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Questa sarà la terza sfida in Coppa Italia tra le due squadre: nei due precedenti una vittoria a testa.

-Si tratterà del primo confronto in panchina tra Patrick Vieira e Guido Pagliuca.

-A Marassi sono 19 i precedenti: 7 successi rossoblù, 9 pareggi e 3 vittorie toscane.

-L’ultimo successo esterno degli azzurri contro i liguri risale al 27 aprile 2008.

Foto: sito comune di Genova