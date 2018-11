Genoa e Samp non si fanno male: Piatek risponde a Quagliarella, 1-1 sotto la Lanterna

Termina 1-1 il tanto atteso derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. A Marassi succede tutto nel primo tempo: apre Quagliarella all’8′ di gioco, pareggia Piatek su calcio di rigore dieci minuti più tardi. Meglio il Genoa come continuità di gioco, nel finale espulso Juric per proteste. Può sorridere anche Giampaolo, reduce da tre sconfitte consecutive con Milan, Torino e Roma. Non vince nessuno, e vincono tutti nel momento del ricordo e del cordoglio per le vittime di una calamità che Genova non dimenticherà facilmente.

GENOA-SAMPDORIA 1-1

Marcatori: 8′ Quagliarella (S), 17′ rig. Piatek (G)

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Miguel Veloso, Bessa (83′ Sandro), Lazovic (70′ Pedro Pereira); Kouamè, Piatek. Allenatore: Juric

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez (73′ Saponara); Defrel (52′ Caprari), Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Ammoniti: Audero (S), Criscito (G), Sandro (G). Al 75′ allontanato Juric (G) per proteste

CLASSIFICA: Juventus 37; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina 18; Torino 17; Sampdoria 16; Genoa 15; Cagliari 14; Spal 13; Udinese, Empoli 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo* 1.

* -3 di penalizzazione

