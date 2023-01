Genoa e Pisa non si superano. A Marassi finisce 0-0

Finisce 0-0 il posticipo odierno della 22a giornata di Serie B tra Genoa e Pisa. Il Genoa ottiene il punto che gli consente di staccare la Reggina al secondo posto, ma i Grifoni escono dal Marassi con tanto rammarico visto che hanno giocato per circa 20 minuti in superiorità numerica, per l’espulsione di Marin.

Il Genoa sale a 40 e vede interrompersi la serie di vittorie consecutive. Il sale a 31 in zona playoff.

Foto: sito Genoa