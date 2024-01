Genoa, doppio rinforzo in attacco. Arrivano Vitinha e Ankeye

Genoa scatenato in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Stoltz (in porta), Spence e Cittadini (in difesa), Bohinen (a centrocampo) arrivano due rinforzi anche in attacco per Gilardino.

Il primo giocatore è Vitinha, attaccante spagnolo di 23 anni. Nella serata di ieri, il giocatore è arrivato a Genova e stamattina svolgerà le visite mediche. Lascia l’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro.

L’altro rinforzo per l’attacco è David Ankeye, 21enne nigeriano che arriva dallo Sheriff Tiraspol. Firmerà un contratto per il Genoa a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro.

Foto: Instagram Vitinha