Genoa, De Rossi: “Oggi inizia il nostro campionato. Se la Fiorentina avesse pareggiato nel finale, non avrebbe rubato niente”

10/10/2026 | 18:32:58

Daniele De Rossi commenta positivamente la prima vittoria in Serie A ai danni della Fiorentina. Le parole ai microfoni di DAZN.

Sulla partita: ” Nelle precedenti partite gli altri hanno fatto punti. Da oggi parte il campionato del Genoa, però nel finale potevamo prendere il pareggio della Fiorentina e non avrebbero rubato nulla. La cosa positiva è che ho dei ragazzi seri e legati al proprio lavoro. Spendo una parola per Diego Lopez e Blazquez: quando ci sono i carboni ardenti e le forche fuori, lì vedi se riesci a dimostrare pazienza a chi pensa che se la meriti. Quindi sono contento anche per loro”.

Sull’abbraccio finale con El Shaarawy: “C’è stato uno scarico di tensione, è un lavoro tosto perché vogliamo farlo bene. Poi pensi di averlo fatto bene e non raccogli, poi fai lo stesso lavoro e raccogli punti. Ogni palla che toccava un giocatore della Fiorentina nel finale, c’era la paura di prendere gol. Ho piacere a venire al campo e faccio fatica a scegliere gli undici titolari”.

Poi, una battuta finale su Florenzi, presente in tribuna: “Abbiamo capito l’utilità di Florenzi in questo mondo. Scherzo, ma è come se fosse un mio giocatore. Poi io non credo alla cabala ma proveremo a portarlo spesso in tribuna”.

Su Osmajic, in conferenza stampa: “Ha portato serenità, soluzioni e profondità. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti. Non era il primo della lista ma sono tanto tanto contento di non aver preso i primi. Non lo conoscevo bene, ma con Diego abbiamo riconosciuto cosa ci serviva e ha portato un’energia, scherza con tutti e riesce ad essere centrale nel nostro spogliatoio. E’ un acquisto incredibile da parte della società e un direttore diceva di non prendere i giocatori forti, bisogna prendere i giocatori giusti”.

Foto: X Genoa