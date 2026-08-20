Genoa, De Rossi in vista del Napoli: “Non avremo Havel anche se non si è fatto male. Sono più forti di noi, ma siamo motivati”

20/08/2026 | 15:17:18

Torna la Serie A e ripartono le conferenze stampa. Daniele De Rossi, in vista della super sfida di sabato sera contro il Napoli, ha toccato diversi temi, dai nuovi acquisti alla spinta del pubblico.

Su Allegri: “Un tecnico vincente e brillante”.

Sul Napoli: “Sappiamo che avremo la pressione dei nostri tifosi allo stadio e sappiamo quanto ci teniamo ma anche che il Napoli è più forte di noi, per questo dovremo fare la partita perfetta per portare via punti. Siamo in forma, siamo carichi e molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito quando sono ancora in fase di costruzione, poi c’è anche chi pensa che sia meglio affrontarle più avanti quando sono nel pieno dei viaggi europei. Per me in realtà è uguale, alla fine cambia poco”.

Su Havel e Meichtry: “Per fortuna Havel non si è fatto male e tornerà la prossima settimana. Meichtry sta bene e potrà darci una mano a gara in corso. Abbiamo fatto allenamento più leggero sia perché ieri avevamo caricato di più sia perché al terzo fulmine ci siamo spaventati”.

Su Baldanzi: “Si sta allenando bene e lo vedo in buone condizioni inoltre è cresciuto come leader. Ha qualità diverse dagli altri, qualità che dobbiamo essere bravi a sfruttare. Importante anche il fatto che abbia segnato e si sia sbloccato subito”.

Foto: Instagram De Rossi