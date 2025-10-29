Genoa-Cremonese, i convocati di Vieira
29/10/2025 | 13:20:42
Il Genoa C.F.C. ha diramato la lista dei convocati da Patrick Vieira per il match contro la Cremonese.
Ecco la lista completa:
“I calciatori selezionati dallo Staff Tecnico per la partita con la Cremonese valida per la nona giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana, Stanciu, Thorsby.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha”.
Foto: Instagram Vieira