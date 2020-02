Genoa corsaro al Dall’Ara. Soumaoro, Sanabria e Criscito firmano il blitz contro il Bologna

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa del Bologna a margine di una sfida in cui il Genoa si è imposto per due reti a zero, dimostrando tutta la propria voglia di uscire dalla zona calda della classifica. Che non sarà un pomeriggio lieto per la squadra di Mihajlovic lo si intuisce nel primo tempo dove accade di tutto: al minuto 28’ è Soumaoro a firmare il vantaggio ospite, mentre a pochi istanti dal riposo arriva il raddoppio di Sanabria a ribadire la superiorità ospite. Intanto – piove sul bagnato per i padroni di casa – arriva anche il cartellino rosso per Schouten. Nella ripresa il Bologna prova a riprendere le sorti della gara senza tuttavia riuscirci. Addirittura, nel finale di tempo, il Genoa cala il tris con Criscito dagli undici metri e porta a casa una vittoria pesantissima in chiave salvezza.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 41′ M. Mancosu (L); 47′ Petagna (S); 66′ Majer (L);

18:00 Bologna-Genoa 0-3 28′ Soumaoro; 44′ Sanabria; 90′ Criscitp (R);

20:45 Atalanta-Roma

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona

15:00 Juventus-Brescia

15:00 Sampdoria-Fiorentina

15:00 Sassuolo-Parma

18:00 Cagliari-Napoli

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Juventus 54; Lazio 53; Inter 51; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese 25; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Genoa