Genoa, con la decima rete di Destro scatta ufficialmente il rinnovo

Dopo 5 anni, Mattia Destro torna in doppia cifra. Era dalla stagione 2016/17 con la maglia del Bologna, che il bomber ascolano non superava le 10 reti in stagione (furono 11 quell’anno). Un traguardo speciale per colui che sta diventando sempre più faro del Genoa di Ballardini: con il goal rifilato alla Fiorentina ha raggiunto la quota fissata per il rinnovo automatico del contratto fino al 30 giugno 2022: l’ex Roma, dunque, rimarrà tra le fila del ‘Grifone’ anche nella prossima stagione.

Foto: Twitter Genoa