Genoa, che incubo: sconfitta 10-1 in amichevole contro il Bournemouth

04/08/2026 | 17:52:39

Il Genoa di Daniele De Rossi pone fine alla tournée britannica con una pesantissima sconfitta incassata contro il Bournemouth. In una sfida divisa in quattro tempi da 30 minuti ciascuno, utile per provare tutti i calciatori in rosa e mettere benzina nelle gambe, il Grifone ha incassato 10 reti, trovando il gol della bandiera con l’islandese Ellertson.

Per le Cherrys hanno trovato la via della rete Scott, Kluivert e Ural con tre doppiette, Truffeert, Brooks, Jebbison e Gonzalez.

Foto: Instagram De Rossi