Genoa, c’è Havel per l’attacco. Ma non sarà l’unico colpo

08/07/2026 | 11:50:56

Il Genoa si prepara ad accogliere Elias Havel, attaccante austriaco classe 2003 prelevato dall’Hartberg. Nell’ultima stagione Havel è stato protagonista con il Lask, segnando complessivamente 16 reti. Le sue caratteristiche fanno emergere la duttilità visto che può coprire tutti i ruoli d’attacco, all’occorrenza anche come punta centrale. Ma non sarà l’unico colpo per il reparto offensivo, persiste l’interesse per il marocchino Tawfik Bentayeb, classe 2002 di proprietà dell’Union Touarga reduce da un’ottima stagione con il Troyes. C’è concorrenza, in lizza anche il Genoa.

Foto: sito ufficiale Genoa