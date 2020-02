Genoa, caso Agudelo: Difficile che l’Atletico Huila proceda per vie legali

In seguito alle notizie giunte dalla Colombia , con ipotetiche azioni legali nei confronti del Genoa per la cessione di Agudelo alla Fiorentina, legate al 10% rivendicato dall’Atletico Huila sul cartellino del giocatore, arrivano novità dal portale Firenzeviola.it.

Difficilmente la vicenda avrà risvolti legali in quanto si tratterebbe di una pratica – quella di frazionare in percentuali i diritti sportivi di un calciatore – palesemente vietata dal UEFA, e quindi praticamente impossibile da riscontrare concretamente nel contratto di Agudelo.

Verosimilmente sarà arduo per il club colombiano intraprendere una causa al Genoa. Per questa ragione dalla Fiorentina trapela assoluta serenità.

Foto: Twitter ufficiale Genoa