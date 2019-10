Genoa caos: le ultime su allenatore e direttore sportivo

Per ora l’allenatore, ma nel mirino c’è anche il direttore sportivo Capozucca, un po’ più a fuoco lento. E per la successione piace sempre Marroccu, anche se Preziosi ha da sempre un eccellente rapporto con Foschi. Il Genoa comunicherà presto l’esonero ad Andreazzoli, ma le idee sul sostituto sono ondivaghe anche nei frenetici consulti di famiglia. Ribadiamo: se la scorsa primavera non si fossero lasciati malissimo, più o meno come accadde con Gasperini, il principale indiziato sarebbe Ballardini. Un nome, comunque, da tenere sempre in considerazione se anche la prossima svolta in panchina non desse i frutti sperati.

E quindi? A Preziosi intriga Thiago Motta, come anticipato lo scorso 4 ottobre e ribadito ieri: oggi l’ex centrocampista, che nel Genoa ha giocato, preferirebbe completare il corso a Coverciano: non è una pista probabile, ma ci sarà un nuovo contatto entro l’ora di pranzo. Il primo della lista sarebbe Guidolin che ha posto condizioni precise, anche e non solo economiche: se Preziosi le accetta…

In lizza resta Massimo Carrera, apprezzato per le sue idee ma che non ha mai allenato in Serie A. Nella speranza che io Genoa ci metta un punto e scelga il nuovo allenatore.

Foto: Le Parisier