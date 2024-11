Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

Dal Marassi, tutto è pronto per la sfida domenicale delle 12:30 tra Genoa e Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre si trovano a 10 punti in classifica, con i sardi al sedicesimo posto e i liguri subito dietro. Sarà un incontro equilibrato, con entrambe le formazioni alla ricerca di una vittoria fondamentale per risalire in classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre: