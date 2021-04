Genoa, buone notizie per Zappacosta. Nessuna lesione, il report medico

Buone notizie in casa Genoa sulle condizioni fisiche di Davide Zappacosta. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore rossoblù non hanno evidenziato lesioni muscolari. Le condizioni del calciatore verranno valutate giorno per giorno.

Foto: Twitter Genoa