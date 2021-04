Genoa-Benevento, le formazioni ufficiali

Un occhio avanti e uno alle spalle per Genoa e Benevento che si sfidano al Ferraris. In palio 3 punti pesanti per allontanarsi dalla zona a rischio in maniera quasi definitiva.

Queste le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev. All.: Ballardini.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All.: F. Inzaghi.

Foto: Sito Comune Genova