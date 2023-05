Genoa-Bari, scontri tra tifosi. Dieci agenti feriti

Una decina di poliziotti feriti, di cui uno con una sospetta frattura al braccio. E’ il bilancio degli scontri tra gli agenti di polizia e alcuni ultras ieri sera nel prepartita tra Genoa e Bari.

Come riporta il Secolo XIX. le due tifoserie sono entrate in contatto prima della gara. Gli agenti, per riprotare l’ordine, sono rimasti coinvolti negli scontri e in 10 hanno riportato ferite. Uno degli agenti addirittura si sarebbe rotto un braccio. Sull’accaduto ha aperto un’indagine la Questura di Genova.

Sul caso è intervenuto il segretario del Siap Roberto Traverso: “Esprimo solidarietà e vicinanza ai numerosi colleghi feriti e contusi a causa degli scontri accaduti prima dell’inizio di Genoa. (lunghe prognosi di convalescenza, addirittura 15 e 30 giorni di prognosi). Stiamo raccogliendo elementi per valutare con attenzione la dinamica di quanto accaduto ed incontrerò personalmente il Questore D’Anna. Ancora una volta vengono al pettine i nodi di uno stadio strutturalmente inadeguato alle esigenze dei servizi di ordine pubblico dove da anni e anni non si è nemmeno riusciti a migliorare i servizi di pre-filtraggio che di fatto continuano a rivelarsi insufficienti. Non possiamo certo accettare di contare feriti e contusi in uno stadio inadeguato dove per evitare scontri si debba accettare che i violenti abbiano ragione perché non ci sono le condizioni minime per poter agire in sicurezza. Ricordo che senza le deroghe agli orari di lavoro concesse dai sindacati l’Amministrazione non sarebbe nemmeno in grado di garantire l’imponente numero di personale che attualmente viene impiegato“.

Foto: sito comune di Genova