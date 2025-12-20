Genoa-Atalanta, i convocati di Palladino: assente Pasalic
20/12/2025 | 17:41:51
L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per il match contro il Genoa.
Ecco la lista completa:
Ahanor Honest, Bernasconi Lorenzo, Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Éderson, Hien Isak, Kolašinac Sead, Krstović Nikola, Maldini Daniel, Musah Yunus, Rossi Francesco, Samardžić Lazar, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Sportiello Marco, Sulemana Kamaldeen, Zalewski Nicola, Zappacosta Davide.
Foto: X Atalanta