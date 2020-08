Genoa, arriva il comunicato dalla Gestio Capital: “Offerta formulata”

Arriva una nota in merito alla notizia di oggi che vede il Genoa al centro di una proposta d’acquisto. Il club di Enrico Preziosi è entrato nei radar di Andrea Radrizzani, patron del Leeds. La Gestio Capital è una società con degli interessi nel settore del family office con base a Londra è stata fondata da Matteo Manfredi e coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani. L’agenzia ha prontamente lanciato una nota, come riporta TMW: “Gestio Capital può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa CFC. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento”.

Foto: Twitter