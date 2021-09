Genoa al Fondo 777 Partners: chi sono i nuovi proprietari del Grifone

Il Genoa, dopo 18 anni dell’era Preziosi, cambia epoca. La fine di un’era, con l’ingresso nel mondo del calcio del fondo 777 Partners.

L’operazione era avviata già da diversi mesi, ne avevamo parlato lo scorso 27 agosto, e oggi, 22 settembre, è stato completato il primo passaggio fondamentale. Con il pagamento della prima tranche da circa 20 milioni di euro, diventa ufficiale la cessione del Genoa da parte di Enrico Preziosi al fondo di investimenti americano 777 Partners, che rileverà l’intero pacchetto azionario anche se inizialmente, l’ormai ex presidente Preziosi, resterà legato al Genoa con un incarico simbolico.

Ma chi è questo Fondo 777 Partners? Conosciamo meglio chi sarà la nuova proprietà americana del club. La società è stata fondata nel 2015 da due magnati americani, Steven Pasko e Josh Wander. La sede è a Miami che si occupa di investimenti privati con un focus particolare sui servizi finanziari. Negli ultimi anni hanno iniziato ad occuparsi anche di assicurazioni all’aviazione, aprendo uffici in Europa, a Londra e Parigi e in Asia, in particolare a Tokyo.

Fondo 777 che nel 2018 aveva acquisito l’8% del Siviglia, entrando per la prima volta nel mondo del calcio. Ora addirittura puntano ad acquisire la totalità del club.