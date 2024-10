Genoa, accertamenti per Pinamonti in ospedale dopo la gara con il Bologna

Dopo la fine di Genoa–Bologna, l’attaccante del Grifone Andrea Pinamonti è stato portato in ospedale per svolgere degli accertamenti. Pinamonti ha preso una forte botta alla testa nel finale di match e ha accusato giramenti di testa. Quindi si è deciso di fargli fare una TAC per comprendere le sue reali condizioni.

Foto: twitter Genoa