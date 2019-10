Genk-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Il Napoli vola in Belgio per la seconda giornata della fase a gironi della Champions. Gli uomini di Carlo Ancelotti sfidano il Genk dopo la bella vittoria contro il Liverpool. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro in programma alle ore 18.55.

C’è da aspettarsi qualche cambio da parte di Ancelotti: scenderanno in campo dall’inizio Meret, Insigne e Lozano. In difesa giocherà un fresco Koulibaly, ai box in campionato a causa della squalifica per rosso diretto. Affiancherà il greco Manolas, in ripresa dall’affaticamento di domenica scorsa. Potrebbe esserci una sorpresa in attacco, con l’inserimento di Milik. Per quanto riguarda il Genk, Mazzù va verso la conferma degli 11 titolari contro il Salisburgo. Largo sulla destra a centrocampo potrebbe prendere posto Bongonda dal primo minuto al posto di Ito. Previsto l’ingresso a partita in corso del gioiellino Hagi. Inamovibile la stella d’attacco Samatta.

Genk-Napoli, le probabili formazioni:

Genk (4-3-3): Coucke; Uronen, Lucumi, Dewaest, Maehle; Hynen, Hrosovsky, Berge; Bongonda, Samatta, Ndongala. All. Mazzù

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti

Foto: Twitter ufficiale Napoli