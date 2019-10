Genk, il tecnico Mazzù: “Liverpool più forte del Napoli, Klopp il segreto dei Reds”

Felice Mazzù, allenatore del Genk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Liverpool in Champions League: “Il segreto dei nostri avversari? Klopp. Se hanno debolezze? Dobbiamo sperare che Salah non giochi, in quel caso giocheranno un calcio differente. Se giochiamo con la stessa convinzione avuta contro il Napoli, credo che potremo fare qualcosa. Anche se il Liverpool è più forte del Napoli. Proveremo comunque a fare la nostra partita come sempre”.

Foto: sportwereld